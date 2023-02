Dj Congélateur: entre Manadja et Tiesco, sa mère prend une décision catégorique

De passage sur l’émission Peopl’Emik de la 3 de ce jeudi 2 février, la mère de Dj congélateur a finalement donné sa position à propos de l’affaire qui oppose son fils à son ancien manager Koffi alias Manadja Confirmé.

C’est l’affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours. L’artiste ivoirien Dj congélateur et son manager traverse une grosse crise qui suscite depuis quelques jours une avalanche de réactions sur la toile. Tout est parti en effet d’une vidéo dans laquelle, l’artiste annonçait la fin de sa collaboration avec son manager de tous les temps. L’auteur du titre « Y a cailloux dans mes oreilles » a même accusé son manager l’avoir maltraité depuis le début de leur collaboration.

« C’est moi DJ Congélateur le collègue de Yorobo. Je me sépare de mon manager, Manadja Confirmé parce que je n’apprécie pas ce qu’il fait. Ça fait deux ans que je travaille, que je chante et je ne perçois même pas 5 FCFA pour manger. Lors de mes prestations, je gagne beaucoup d’argent, mais il ne me donne pas. J’ai un téléphone sans puce depuis deux ans. Quand je lui dis que j’ai faim, il fait d’abord ce qu’il veut faire avant de m’acheter de l’attiéké sans poisson », a-t-il déclaré dans une vidéo.

Choqué par ces nombreuses révélations de son artiste dont il accuse d’ailleurs Tiesco le sultan et sa bande d’en être les instigateurs, Manadja confirmé a récemment décidé de se séparer de ce dernier.

« Je mets fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé lors de son passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce mardi 31 janvier 2023.

Invitée sur le même plateau ce jeudi, la mère de Dj congélateur a finalement donné sa position sur cette crise. Après avoir demandé pardon à Manadja Confirmé pour cet acte d’ingratitude de son fils, elle a ouvertement demandé à Dj congélateur de retourner avec le bâtisseur de sa carrière. « Je demande pardon à Manaja Confirmé. Je ne connais pas Tiesco-le-Sultan ni Lolo beauté. Je suis à genoux je demande à Manaja de récupérer mon fils« , a-t-elle indiqué.