Dj Arafat: voici pourquoi sa mère ne compte jamais fumer le calumet de la paix avec Olo Kpatcha

Après avoir fait le chou gras des réseaux sociaux ces derniers jours en raison de son clash avec le médium Aziz 47, Tina Glamour a été reçue ce lundi sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI. L’occasion pour la mère de Dj Arafat de revenir sur son conflit avec certains amis de son défunt fils notamment Olo Kpatcha.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le torchon brûle entre Tina Glamour et Olo Kpatcha depuis le décès tragique du regretté roi du coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Arafat DJ. Valentine Logbo de son vrai accuse l’ex compagnon et bras droit de son fils d’avoir volé le téléphone du Daishi le jour de l’accident qui lui a coûté la vie.

Face aux nombreuses critiques et menaces de la mère de son défunt ami, Olo Kpatcha au détour d’une sortie médiatique avait annoncé avoir détruit volontairement le téléphone d’Arafat le jour même de sa mort. Une révélation qui n’a pas convaincu Tina Glamour puisqu’elle n’a jamais cessé de menacer l’ex ami de son fils.

« Le téléphone de Arafat n’a pas été cassé. Le téléphone est dans la main de celui qui prétend avoir cassé le téléphone. La personne qui a le téléphone de mon fils, qu’il cherche à me contacter pour me le remettre. Le téléphone était un IPhone 13 Pro je crois (…) » , a déclaré récemment Tina Glamour dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, tout en menaçant de vouloir porter plainte contre le présumé détenteur du téléphone.

Plusieurs semaines après cette sortie, Tina Glamour est revenue sur le sujet lors de son passage sur le plateau de l’émission Showbuzz de ce lundi. Invitée a répondre aux questions du Président de la Papoasie dans la rubrique Oui ou Non, Lady Glam’s a révélé qu’elle ne compte jamais fumer le calumet de la paix avec certains membres de la Yorogang notamment Olo Kpatcha.

A la question de savoir si elle pourra un jour se réconcilier avec Olo Kpatcha et tous les autres amis de son défunt fils, Tina Glamour a été catégorique. « Non parce qu’ils ont pillé mon fils le jour de sa mort, en cassant le studio, en prenant les sangs de mon fils. Je ne pardonne pas ça. C’est insultant pour la mémoire de mon fils. Un ami ne fait pas ça« , a-t-elle déploré.