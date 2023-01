DJ Arafat: traitée de mendiante, sa mère Tina Glamour recadre sèchement un internaute

Traitée de mendiante après sa visite au Roi 12 12, Tina Glamour mère de DJ Arafat a répondu sèchement à un internaute.

Le père Dalao, Serge Beynaud, Apoutcho Natonal et Pantcho ne sont pas les seuls ivoiriens qui ont rendu visite à Roi 12 12. Comme eux, Tina Glamour s’est rendue discrètement chez l’homme d’affaire malien en visite en Côte d’Ivoire depuis le lundi 23 janvier 2023.

Mais elle a été lynchée et traitée de mendiante lorsque les images de cette visite ont fuité sur les réseaux sociaux. “J’étais à la maison et c’était comme si l’enfant (Arafat) me disait maman le roi 12 12 n’a pas encore eu mon CD”, a-t-elle expliqué.

Très vite, les internautes et détracteurs du club des mendiants à ciel ouvert que préside Apoutchou dénoncent le fait que la mère de DJ Arafat s’y est rendue pour mendier de l’argent.

Pour Kourhzawa Dialyse Tina Glamour est “une mère mendiante ». Il n’en fallait pas plus pour attiser la colère de la mère du roi du coupé décalé. En réponse à ce commentaire indélicat, Tina Glamour a traité l’internaute « d’impoli ».