Dj Arafat: son fils Maël veut jouer dans Black Panther 3, après « Enfant Béni »

Après avoir joué le rôle de son défunt père, Dj Arafat, dans la série « Enfant béni », qui retrace la vie de la légende du coupé-décalé, Maël Houon exprime désormais son désir de se lancer dans une carrière cinématographique. Le garçon aîné de la légende du coupé-décalé veut jouer dans Black Panther 3.

Une série tant attendue, qui plongera les spectateurs dans l’histoire du roi du coupé-décalé avec Maël Houon dans le rôle principal, est sur le point de faire son apparition sur les écrans. Cette série, écrite par Alain Négbélé, un ancien collaborateur d’Arafat DJ, mettra en lumière la vie et la carrière du légendaire DJ ivoirien, avec Maël dans le rôle de son père. Pour les fans, ce sera l’occasion de revivre les moments marquants de la vie d’Arafat DJ et de mieux comprendre les défis et obstacles qu’il a dû surmonter pour atteindre le succès.

Lors d’une récente entrevue avec le média Brut Côte d’Ivoire, qui s’est plongé dans les coulisses de ce film presque achevé, Maël Houon a révélé son aspiration à faire carrière dans le cinéma. Interrogé sur le fait d’interpréter le rôle de son défunt père, le jeune homme a confié qu’il avait toujours rêvé de jouer dans des films, et pas n’importe lesquels.

« Je n’ai pas rencontré de difficultés dans l’interprétation de mon rôle. Quand j’étais petit, je rêvais de jouer dans des films d’action, de super héros, etc. Mon plus grand rêve est de jouer dans le film Black Panther 3. J’ai donc commencé à apprendre l’anglais« , a-t-il partagé.

Par ailleurs, le jeune homme a également fait savoir qu’il a appris de nombreuses choses sur son père en jouant le rôle principal dans ce film « Enfant Béni », qui ne devra pas tarder à faire son entrée dans les salles de cinéma.

