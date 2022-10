Dj Arafat: sa mère Tina Glamour tacle sèchement le BURIDA, « Payez nos droits à temps »

Tina Glamour n’est pas du tout contente des responsables en charge du Bureau Ivoirien Des Droits d’Auteurs (BURIDA). La mère de Dj Arafat vient d’exprimer son mécontentement suite à une convocation qu’elle aurait reçue de la part de cette instance.

A l’instar de tous les promoteurs de bars, maquis et restaurants en Côte d’Ivoire, Valentine Logbo alias Tina Glamour a été sommée récemment à travers une convocation, de payer des taxes au Bureau Ivoirien Des Droits d’Auteurs (BURIDA), pour le compte de son nouveau bar Desaltero.

Très active sur les réseaux sociaux, Tina Glamour est montée au créneau pour dire son mécontentement aux dirigeants de l’instance, suite à la convocation qui lui a été adressée. A en croire la mère du regretté roi du coupé-décalé, son bar qui serait doté d’une petite télévision et d’un hoofer, ne devrait normalement pas être classé dans la même catégorie que les grands bars de la Côte d’Ivoire.

« Pardonnez, ne venez pas au Desaltero, ma télévision, c’est une petite télévision, mince,…et puis même si j’ai des millions, j’ai pas envie de payer…des choses qu’on doit payer en trois mois, on ne nous paye pas« , a-t-elle déploré.

En tant qu’artiste chanteuse, Lady Glam’s a profité de cette sortie pour régler ses comptes avec le BURIDA, à qui elle reproche une lenteur dans le payement des droits aux artistes. « Le BURIDA, payez nos droits à temps, là on va avoir le temps de payer vos taxes-là. La personne qui est venue, je connais ton nom, petite télévision et un hoofer, on m’envoie une lettre, moi Tina Glam’s, de payer le BURIDA », a-t-elle ajouté.