Dj Arafat: sa mère Tina Glamour offre son album « renaissance » et un pagne au roi 12 12

Après son message déchirant à l’occasion de la date de naissance de son défunt fils Arafat Dj ce jeudi 26 janvier, Tina Glamour a tenu à rendre visite au richissime homme d’affaires Roi 12 12 actuellement en séjour à Abidjan. Et la mère de l’ex roi du coupé-décalé n’y est pas allée les bras ballants.

L’arrivée du roi 12 12 en Côte d’ivoire continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Après les membres du club des mendiants notamment les blogueurs Pantcho Apoutchou national, le père Daloa et bien d’autres, Tina Glamour vient également de poser un acte qui suscite déjà beaucoup de réactions sur la toile.

En effet, Valentine Logbo de son vrai nom a rendu visite au richissime homme d’affaires malien dans la soirée de ce jeudi 26 janvier 2023, jour marquant la date de naissance du commandant Zabra et Zeus de l’Afrique, Ange Dier Houon alias Arafat DJ. Pour l’occasion, la mère de la chine a offert le dernier album intitulé « Renaissance » de Dj Arafat et un pagne Kita au roi 12 12, avant d’évoquer les motivations de sa visite.

« J’étais à la maison c’était comme si l’enfant (Arafat) me disait maman le roi 12 12 n’a pas encore eu mon CD« , a expliqué Tina Glamour pour justifier la raison de sa visite. Une déclaration qui a très vite fait l’objet d’une grande polémique, comme le prouvent les nombreux commentaires qui circulent.

« Jusqu’à présent je n’arrive toujours pas à croire qu’elle ait pu dire ça« , « Hummm il y a plusieurs manières de mendier hein, elle, elle mendie avec son cerveau et non sa tête c’est le nom de L’opère daloa qui est gâté oh lui il mendie avec son corps« , « Le jour Olo Pkatcha sera aussi très riche, elle viendra dire que c’est le meilleur ami d’Arafat« , peut-on lire entre autres dans les commentaires.

Pour rappel, en août 2022, le roi 12 12 avait fait un don de 5 millions de FCFA à Tina Glamour en soutien pour son concert qui s’est déroulée dans le cadre de la célébration de ses 30 ans de carrière et des 3 ans de décès de Arafat DJ.