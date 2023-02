Dj Arafat: sa mère Tina Glamour adopte Dj congélateur en pleine crise avec Manadja Confirmé

Au cœur d’une vive polémique depuis l’annonce de sa rupture avec Manadja Confirmé, l’artiste Dj congélateur vient de se faire adopter par la mère de celui qu’il appelle affectueusement son collègue, Arafat Dj.

Devenue la risée de certains internautes après l’annonce de sa rupture avec son ex manager, Dj congélateur continue tout de même de faire parler de lui. Ce week-end, l’auteur du titre « Y a cailloux des mes zoreilles », a rencontré pour la première fois la mère de celui qu’il prétend être son collègue et le moins que l’on puisse dire, la connexion est passée très vite entre les deux.

»Il est pur et vrai, sans complexe. Et en plus malade, il a besoin de vous aussi. Il aime sincèrement et réellement et il va réussir comme son collègue du Daishi », a écrit Tina Glamour, en légende d’une photo sur laquelle l’on peut le voir dans les bras du jeune artiste Dj congélateur.

Dans un autre message, la Djadja a pris position dans la crise qui secoue actuellement le jeune artiste à son ex manager qui bénéficie actuellement le soutien de toute la Côte d’ivoire. Tina Glamour a profité pour adresser un message à tous ceux qui traitent le jeune artiste d’ingrat.

« Il m’a remis 25000frs. Je vais acheter des fleurs pour son idole et on ira sur la tombe du King du coupé décalé. Avant de juger, il faut approcher. Merci beaucoup. Je n’aime pas l’injustice. Aidons aussi ce jeune qui n’a pas fait l’école mais qui a un vrai talent d’artiste », a ajouté Maman Tina.

Très vite, ce beau geste de la mère de la Chine envers le collègue de son défunt fils a suscité beaucoup de réactions sur la toile. « Trop chou. C’est la meilleure photo que j’ai vue sur la toile. Tellement de sincérité et de bonheur. Merci Maman Tina », a écrit un internaute visiblement ému.