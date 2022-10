DJ Arafat : sa fille Lachoina Houon lynchée sur la toile, Tina Glamour vole à son secours

Il y a quelques semaines, des images osées de Gabrielle Lochoina Houon, la fille aînée du défunt DJ Arafat, débarquaient sur les réseaux sociaux. Suite à la diffusion de ces éléments, des internautes s’en sont pris à l’adolescente. Dans la foulée, Tina Glamour, la mère du regretté chanteur du couper-décaler, a volé au secours de sa petite-fille.

Plus de trois ans, après sa tragique disparition, le nom de DJ Arafat résonne, toujours, sur la blogosphère. Cette fois-ci, le nom du défunt chanteur ivoirien est associé à celui de sa fille aînée, Gabrielle Lochoina Houon. L’adolescente, qui vit à Paris, a fait parler d’elle, il y a quelques semaines, à travers des images que bon nombre d’internautes ont qualifiées d’osées.

Sur les images, en effet, en dehors du physique de la fille de la défunte célébrité, on peut voir Lachoina exécuter une danse sensuelle, se trémoussant, alors qu’elle porte un débardeur sur un pagne, qui laisse entrevoir une partie de son corps plantureux. La diffusion de la vidéo a ameuté les internautes, qui n’ont pas fait de cadeau à la jeune femme.

Comme on pouvait s’y attendre, La Spendja, la grand-mère de Lachoina, a volé au secours de l’adolescente. « Ma petite-fille, Gabrielle, n’a rien fait de mal. Se moquer de son physique est immature. Elle est une ado, et vous, qui parlez de cravate-là, vous pensez à vos balançoires ? Oh honte ! », a répliqué Lady Glam’s.

Faut-il le rappeler, Gabrielle Lochoina Houon est l’aînée d’une fratrie de trois enfants. La jeune femme et son frère cadet, Mael Houon, vivent en France. Quant à leur petite sœur, Rafna Houon, elle vit avec sa mère, Carmen Sama, à Abidjan.