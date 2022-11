DJ Arafat: cette triste confidence à sa grand-mère, Dandi Lou Hélène avant sa tragique mort

Dandi Lou, mère de Tina Glamour s’est prononcée pour la première fois depuis trois ans sur la mort de son petit-fils DJ Arafat. Très en colère, celle qui était la confidente de DJ Arafat a réglé ses comptes avec ceux qui avaient souhaité la mort de l’ex-roi du coupé décalé.

Reçue sur l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Music TV, Mémé Dandi Lou Hélène a dévoilé une révélation que lui avait faite son petit-fils Dj Arafat quelques jours avant sa mort tragique dans un accident de moto. « Il a insisté, il a dit: Mémé je veux te voir. Il m’a dit, qui suis-je ?…tu connais mieux mon histoire…suis-je ivoirien ou pas ? Toutes les portes me sont fermées. Je n’ai plus le droit de passer sur aucune chaine », a déclaré Dandi Lou Hélène.

Le boycott de DJ Arafat

Frustrée par le boycott de son petit-fils à l’approche de sa mort, elle se demande pourquoi toutes les chaînes parlent de lui aujourd’hui.

»Je vois aujourd’hui toutes les chaînes parler d’Arafat. Mais quand il avait besoin de vous, où étiez-vous ? Tout le monde utilise son nom et son image…des groupes se créent, des gens que vous voyez s’agiter avec des drapeaux chinois par ci, par là, qui organisent des concerts un peu partout, c’est pour leurs poches », a-t-elle fustigé.

DJ Arafat, un fond de commerce?

Pour elle, Arafat est devenu un fonds de commerce. « Il est un facteur de célébrité, de visibilité pour beaucoup…Vous avez souhaité sa mort … Aujourd’hui la mort de mon petit garçon a changé la vie sociale de milliers de personnes içi en Côte d’Ivoire… Je n’ai pas été comprise hier, mais je sais que le jour viendra où je serai comprise », rassure la grand mère de DJ Arafat.

En ce qui concerne sa fille Tina Glamour, Mémé Dandi Lou reconnait qu’il y a eu des malentendus entre la mère de DJ Arafat et elle. « Vous savez, elle est mon enfant…il y a eu beaucoup de choses, et même dans le cadre de la création de la Fondation. Et puis être une mère, c’est une science, c’est un art… il faut savoir tolérer….est-ce que tu peux rejeter ton enfant? Tu es allée à l’hôpital avec d’autres femmes, elles ont mis des enfants normaux au monde, et toi tu mets un monstre au monde. Pendant que les autres fuient, est-ce que toi tu peux fuir ? », a expliqué Dandi Lou Hélène citée par afrique-sur7.