Divorce: Hiba Abouk réclame une fortune à Achraf Hakimi

Selon les informations de AS, Hiba Abouk, l’ex-épouse d’Achraf Hakimi, réclame une importante somme au latéral du PSG pour finaliser leur divorce. La comédienne exige 10 millions d’euros contre deux, à lui proposer par le footballeur.

« Je vais bien. Il y a des jours où c’est comme ça, et d’autres où il faut savoir encaisser les coups et prendre des décisions, parfois compliquées, et s’habituer à des situations nouvelles. Qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur habituelle qu’implique une séparation et d’accepter le chagrin qu’entraîne l’échec d’un projet familial auquel je m’étais donné corps et âme, je devrais affronter cette ignominie. J’avais besoin de temps pour digérer ce choc», confiait Hiba Abouk au magazine Elle pour sa première sortie médiatique après sa séparation d’avec Achraf Hakimi.

Un projet familial raté certes, mais Hiba Abouk ne compte pas quitter le footballeur sans certaines compensations. Alors que les deux célébrités sont en pleine instance de divorce, la comédienne réclamerait une petite fortune pour apposer sa signature sur les papiers. Selon les informations rapportées par le quotidien espagnol AS, le mannequin exige dix millions d’euros pour finaliser le divorce, alors que le Lion de l’Atlas lui en propose deux. La jeune dame envisagerait même de porter plainte contre le footballeur marocain pour délit d’escroquerie et mauvaise gestion de la joint-venture. Mais ses représentants souhaitent trouver un accord à l’amiable.

Abouk et Hakimi ont deux enfants, Amín, 3 ans, et Naim, 1, ensemble. L’ex-couple s’est marié en 2020, deux ans après s’être rencontré en 2018. Le 27 mars dernier, Hiba Abouk annonçait sa rupture avec le joueur, sur les réseaux sociaux, après de longues semaines de silence.

