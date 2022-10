Divorce Coco Emilia: « le diamantaire » Francis Mvemba remporte le procès

Le diamantaire Francis Mvemba a obtenu le rejet de son divorce avec l’influenceuse camerounaise Coco Emilia le 6 octobre 2022.

Francis Mvemba et Coco Emilia ne vont pas divorcer de si tôt. La demande de divorce de la célèbre influenceuse camerounaise Coco Emilia dite Biscuit De Mer a été rejetée le 6 octobre. Une bonne nouvelle pour Francis Mvemba qui a célébré sa victoire sur son compte instagram.

Dans son message, « Le diamantaire » a fait des clarifications sur des contres vérités qui affolent les réseaux sociaux sur sa relation avec Coco Emilia. Selon lui, l’influenceuse Biscuit de Mer demeure donc son épouse.

Francis Mvemba toujours amoureux

« J’ai épousé Coco Emilia avec un cœur sincère, personne d’autre ne l’aime mieux que moi. Elle et moi c’est jusqu’à la mort… elle porte le nom de mon père… C’est mon épouse et elle a le droit de m’insulter ,de m’humilier, c’est ma femme, j’aime son impolitesse, son insolence, mais c’est moi qui a le dernier mot. J’ai gagné mon procès de divorce en France le 06 octobre », a-t-il clarifié.

Pour rappel, depuis l’annonce de leur divorce, le couple a été au cœur de plusieurs rumeurs dont la bague de fiançailles de Coco Emilia qui serait en cailloux et non en diamant. « Est-ce que j’ai eu a dire un jour que cette bague est en diamant ?», a-t-il demandé.

Le couple Francis Mvemba et Coco Emilia toujours uni

Dans la foulée, Francis Mvemba et Coco Emilia entretiennent visiblement de très bonnes relations. C’est ce qui ressort de la dernière visite de l’homme d’affaires congolais au domicile de l’influenceuse camerounaise. La vidéo de cette rencontre entre les deux amoureux et leur fille a fait le tour des réseaux sociaux et les internautes pensent déjà à une réconciliation.

Mais pour Mvemba, cette visite était destinée à sa fille à qui, il a demandé pardon pour cette longue absence. De son côté Coco Emilia est montée au créneau pour mettre fin aux spéculations sur une possible réconciliation qui alimente la toile.

« Ne confondez pas l’équilibre des enfants et un couple (Emilia Coco & Francis Mvemba, ndlr) qui se réconcilie. Si vous êtes bas et immatures, ça vous regarde. Stupide goat », a -t-elle écrit sur Snapchat.