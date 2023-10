Distinction: Daniel Edah à Lagos pour recevoir un nouveau titre

L’ancien candidat à l’élection présidentielle au Bénin, Daniel Edah sera élevé demain vendredi 6 Octobre au titre de Doctorat honoris causa de Myles Leadership University.

L’acteur politique béninois, Daniel Edah est depuis ce jeudi 5 octobre 2023 à Lagos. Il y a été invité pour recevoir une distinction, celui de Doctorat honoris causa de Myles Leadership University.

L’ancien cadre de la Francophonie recevra sa distinction demain vendredi 6 Octobre et doit également intervenir en tant que conférencier principal lors de la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants.

- Publicité-

Il faut rappeler que le 21 septembre dernier à New York aux Etats-Unis, Daniel Edah a reçu aux côtés de nombreuses hautes personnalités politiques et du secteur privé, le prix «Distinguished African Inspirational Leadership Award » lors du Forum International sur le Leadership Africain et Caribéen.