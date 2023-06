Disparition du sous-marin « Titan » : « Un champ de débris » retrouvé près de l’épave du « Titanic »

Un «champ de débris» a été découvert dans l’Atlantique Nord près de l’épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver un submersible de tourisme scientifique disparu depuis dimanche, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains.

«Les experts examinent ces informations» qui seront discutées lors d’un point de presse à Boston, dans le nord-est des États-Unis, jeudi après-midi, ont indiqué les garde-côtes américains sur leur compte Twitter, alors que les réserves théoriques d’oxygène à bord du submersible transportant cinq personnes sont épuisées.

