Disparition de Dangnivo: 12 ans après, les parents ont toujours les yeux tournés vers la justice

Le 17 août 2010, Pierre Urbain Dangnivo, en fonction au ministère de l’Economie et des Finances est porté disparu. Le dossier pendant devant la justice depuis ce temps n’a jamais été vidé. 12 ans après, sa famille a toujours les regards tournés vers les juges.

C’est par une messe d’action de grâce que les parents du cadre de l’économie et des finances, Pierre Urbain Dangnivo disparu le 17 Août 2010 ont eu une pensée à l’endroit de leur fils qui a disparu dans des conditions encore nébuleuses.

« Ce retour espéré pendant 12 ans nous laisse perplexe; c’est vraiment très pénible pour nous; que les autorités judiciaires nous aident à voir clair dans le dossier, afin que nous ayons la paix du cœur« , ont confié les proches du disparu.

Ainsi, c’est avec la mort dans l’âme que les parents des proches de l’ancien cadre de l’économie et des finances ont participé à la célébration eucharistique qu’ils ont sollicité pour implorer la paix de Dieu sur leur fils où qu’il se trouve sur la terre des humains ou dans l’au delà.

La disparition de Pierre Urbain Dangnivo aux dires de ses proches continue de créer un grand vide parce qu’il représente un grand appui pour sa famille. D’ailleurs sa fille aîné, Nadine Dangnivo au nom de ses autres frères a lancé un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour les soutenir dans les difficultés qu’ils affrontent au quotidien depuis que leur géniteur est porté disparu. « Depuis que papa a disparu nous avons du mal à nous en sortir. Nous avons des diplômes, mais nous sommes sans emploi... », a confié Nadine Dangnivo.

Retour sur le dossier de Urbain Dangnivo…

L’information de la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, un cadre de l’économie et des finances a été rendue publique le 23 Août 2010. Quelques semaines après, son présumé corps aurait été retrouvé à Womey dans la commune d’Abomey-Calavi, au domicile d’un charlatan de nom de Alofa.

Le dossier longtemps abandonné a été ressuscité le lundi 16 Juillet 2018 par le procureur général du parquet de Cotonou avec beaucoup d’espoir. Malheureusement, le procès n’a pas connu d’épilogue. Jusqu’à aujourd’hui, aucune responsabilité n’a été située dans cette affaire.

Pierre Urbain Dangnivo est un cadre du Ministère de l’Économie et des Finances du Bénin. Il est également membre de l’ex parti social démocrate du Bénin. Sa mystérieuse disparition a été annoncée le 23 août 2010 par la fédération des syndicats du ministère chargé des finances (Fesyntra-Finances).

Pierre Urbain Dangnivo a disparu le 17 août 2010 vers 21h alors qu’il rentrait de service à bord de sa voiture, une Audi 80 immatriculée AC 2223 RB.

Quelques jours plus tard, un charlatan repris de justice, voire un récidiviste, a avoué avoir tué Urbain Dangnivo, contre une forte somme d’argent, avant de l’enterrer à son domicile.

A l’époque, les forces de l’ordre, les responsables syndicaux, des journalistes et des parents du disparu se sont rendus dans la banlieue nord de Cotonou pour découvrir le corps.

A l’ouverture du procès en 2016, le principal mis en cause qui aurait reconnu les faits lors des enquêtes préliminaires a changé de version. Lors des assises, il a révélé avoir reconnu les faits sous pressions et contre de fortes promesses qui lui ont été faites. Il avait été poursuivi avec Donatien Amoussou pour assassinat et complicité d’assassinat commis sur la personne de Urbain Pierre Dangnivo en 2010.