Discrimination dans l’octroi de microcrédits: Véronique Tognifodé rappelle les SFD à l’ordre

Suite à plusieurs plaintes qui lui sont parvenues de la part des populations, Véronique Tognifodé a rappelé à l’ordre les responsables des Systèmes financiers décentralisés (SFD) partenaires du Fonds national de microfinance (FNM).

Le ministre des affaires sociales et de la microfinace, Véronique Tognifodé a rencontré en fin de semaine dernière, les responsables des Systèmes financiers décentralisés (SFD) partenaires du Fonds national de microfinance (FNM) des 4 départements du Nord.

Cette rencontre initiée par l’autorité fait suite aux multiples plaintes qui lui sont parvenues de la part des populations. Certains potentiels bénéficiaires de ce microcrédit dénoncent des discriminations dont font preuve certaines des SFD et la lenteur dans le traitement des dossiers.

« En mettant en place le microcrédit Alafia, le gouvernement est dans une stratégie de réduction du taux de pauvreté au Bénin…mais les SFD ne semblent pas vouloir accompagner » la vision du gouvernement, a déploré Véronique Tognifodé.



Le microcrédit Alafia bien qu’étant destiné aux personnes qui en remplissent les conditions, est sans discrimination, quels que soient le sexe et le bord politique des bénéficiaires, a souligné le ministre Véronique Tognifodé. L’autorité a surtout insisté sur le cas des handicapés.

A la croire, « le handicap ne doit pas être non plus un facteur de discrimination », martèle-t-elle avant d’inviter les structures financières décentralisées partenaires du FNM, à se conformer au cahier de charge et surtout à s’inscrire dans la vision du gouvernement qui s’emploie à mettre les populations de toutes les localités au travail.