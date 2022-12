Législatives 2023: discours de lancement de la campagne du président du parti MPL à Tchetti

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau politique du Mouvement Populaire de Libération (MPL)

Mesdames et Messieurs les membres du directoire

Militantes et militants,

Chers sympathisants ,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs,

C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant ce grand rassemblement à l’occasion de cette cérémonie solennelle qui marque l’ouverture de la campagne pour les législatives de janvier 2023 de notre parti, le Mouvement Populaire de Libération (MPL). Mon émotion est d’autant plus grande parce que nous lançons cette campagne depuis Tchetti ; terre hospitalière et terre de mes ancêtres.

Vous devez le savoir. Quand un enfant revient de l’étranger, la tradition veut qu’il aille partager ce qu’il a trouvé lors de son voyage à sa famille, ses ancêtres. C’est donc à ce devoir que je me consacre aujourd’hui en venant vous présenter les fruits de ma lutte et recevoir vos bénédictions très déterminantes dans la suite du combat que nous menons :

un combat pour la liberté,

un combat pour la justice,

un combat pour la restauration de notre démocratie,

un combat pour le mieux-être de nous tous qui, ouvertement, a déserté l’arène politique béninoise depuis 2016 et s’est véritablement enlisé avec les dernières élections législatives de 2019, un triste épisode qu’il faut gommer de notre histoire politique.

Le président et son équipe

Chers militants,

Mesdames, Messieurs,

Fort de ces précédents, il me paraît utile de vous rappeler que l’issue de la participation de notre parti MPL à cette élection n’a pas été aussi facile et c’est le lieu de remercier tout un chacun pour le sursaut patriotique, et le défi générationnel que nous avons relevé; car comme vous le savez, les exigences et les contraintes sur le parcours jusqu’à l’obtention du récépissé dit DEFINITIF, n’ont pas été aisées mais nous y sommes parvenus. Je voudrais ici et maintenant dire toute ma gratitude aux hommes et aux femmes qui y ont travaillé ; bravo à vous.

Chers camarades de lutte,

Notre cause est juste, pour espérer que ces élections soient inclusives et qu’aucune restriction imaginaire ne frappe n’importe quelle fille et fils de ce pays quant à l’expression de ses plus profondes aspirations, nous devons nous lever maintenant et tout de suite pour barrer la route à l’imposture.

Nous devons agir et en urgence pour éviter que plus jamais, notre démocratie ne soit si rabaissée, réduite à la constitution d’un parlement monoclore. Et pour y arriver, nous n’avons qu’un seul moyen : ‘’opérer le choix juste, voter massivement le 8 janvier 2023, la liste MPL’’. Toute autre initiative qui ne s’aligne pas sur cette action est une démission pour nous, un choix délibéré de subir volontairement, le diktat des bourreaux de notre démocratie.

Militantes et militants,

Chers sympathisants,

Le Mouvement Populaire de la Libération (MPL) rêve d’une expression forte de la démocratie où la divergence aura sa place. Car la diversité d’opinion est la meilleure des choses qui puisse exister en démocratie.

Notre richesse aujourd’hui était mise en parenthèse, 7 ans durant. Si nous sommes devant vous c’est parce que nous avons été endurants et déterminés et que les préjudices moraux subis, n’ont pas eu raison de nous mais au contraire ont permis de renforcer notre résilience. Je garde avec vous que cette occasion est inévitablement, celle de sortir massivement le 08 janvier 2023 pour témoigner non seulement au MPL que vous êtes à ses côtés pour porter votre voix à l’Assemblée Nationale, mais aussi et surtout que vous êtes décidés à préserver les acquis de notre démocratie chèrement acquise et à changer de cap.

OUI, nous sommes prêts pour la transition générationnelle au parlement, qui d’autres peuvent parler de la jeunesse si ce n’est pas nous même. Et pour ce faire, il me plait de rappeler à tous que nous sommes outillés et aguerris pour un parlement où :

toutes les voix dissonantes peuvent faire écho,

le contrôle de l’action du gouvernement doit se faire pour le bonheur du peuple béninois qui a adopté la démocratie comme mode de gouvernance.

Le débat doit être aussi de retour au parlement car la 8ème législature a montré une limite sans précédent dans le contrôle de l’action du gouvernement.

Et tout ceci en action concertée, en symbiose avec vous nos mandants. C’est ce que nous appelons ‘’ Le Contrat de la restauration »

Chers amis,

Je reste confiant que dès cet instant où nous lançons notre campagne, vous irez de quartiers en quartiers, de villages en villages, de hameaux en hameaux, de maisons en maisons pour passer le message afin qu’au soir du 8 janvier 2023, il ne nous reste qu’à nous mettre au travail pour changer de cap.

Je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter à la grande vigilance en mettant en place une brigade anti- fraude rigoureuse afin que nos voix ne nous soient volées.

C’est sur ces mots que je déclare officiellement lancée, la campagne du Mouvement Populaire de Libération (MPL) pour le compte des législatives 2023

Vive le Bénin !!!!!

Vive la démocratie !!!

Vive le MPL !!!!

Vive la jeunesse !!!

Ensemble, changeons de cap !