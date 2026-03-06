Diplômes frauduleux en Côte d’Ivoire : un frein majeur à l’affectation des fonctionnaires

En Côte d’Ivoire, la fraude aux diplômes continue de peser sur le recrutement dans la Fonction publique. Selon les autorités, ces irrégularités retardent l’intégration des candidats admis dans les différentes structures de l’administration.

« Si votre affectation n’est pas encore effective, c’est que vos diplômes sont en cours de vérification ou qu’ils ont été reconnus frauduleux », a déclaré Soro Gninagafol, directeur général de la Fonction publique, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 5 mars 2026.

Lors de cette rencontre, intitulée « Tout savoir sur les concours de la Fonction publique », le directeur général a dressé le bilan de la session 2025 et révélé que 707 admis ont été épinglés pour détention de diplômes falsifiés entre 2022 et 2024, à l’issue d’un « processus rigoureux d’analyse et d’authentification ».

