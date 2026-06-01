Diplomatie: Romuald Wadagni effectue son premier déplacement officiel à l’étranger

Selon des sources bien introduites, le chef de l’État est annoncé à Abidjan le 4 juin prochain pour une visite de travail auprès de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Bien qu’aucun communiqué officiel n’ait encore confirmé ce déplacement, l’information circule dans plusieurs médias, notamment Afrique Média et Intelligent TV, avant d’être reprise par le chroniqueur ivoirien Arthur Banga. Si elle se confirme, cette visite constituerait un signal politique fort, tant par son timing que par le choix de la destination.

Le choix de la Côte d’Ivoire pour la première sortie diplomatique du nouveau président béninois traduirait l’importance accordée par Romuald Wadagni aux relations entre les deux pays. La Côte d’Ivoire est un acteur central de la stabilité régionale, un pays qui s’impose aujourd’hui comme un pôle d’influence incontournable en Afrique de l’Ouest.

Ce choix marquerait également une rupture symbolique avec son prédécesseur, Patrice Talon, qui avait effectué son premier déplacement officiel à Lomé après son élection en 2016. À travers Abidjan, le nouveau chef de l’État béninois semble inscrire son action diplomatique dans une logique de continuité stratégique mais aussi de repositionnement régional.

La coopération sécuritaire au cœur des échanges

Les questions de sécurité devraient figurer en bonne place à l’agenda des échanges. La région ouest-africaine demeure confrontée à des menaces persistantes liées au terrorisme, à la criminalité transfrontalière et aux fragilités institutionnelles dans plusieurs pays du Sahel.

Dans ce contexte, Cotonou et Abidjan partagent des préoccupations communes en matière de protection des frontières et de préservation de la stabilité régionale. Selon des informations relayées par Média Afrique, le Bénin aurait récemment bénéficié de l’appui de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la coopération sécuritaire. L’expérience diplomatique et sécuritaire d’Alassane Ouattara est perçue par de nombreux observateurs comme un atout dont pourrait s’inspirer le nouveau président béninois face à des défis sécuritaires croissants.

Au-delà des enjeux de défense, les relations entre le Bénin et la Côte d’Ivoire reposent sur une coopération dense et ancienne. Les deux pays entretiennent des échanges économiques soutenus et partagent des positions convergentes sur plusieurs dossiers régionaux, notamment au sein de la CEDEAO.

Les liens humains renforcent également cette proximité, avec une forte présence de communautés béninoises en Côte d’Ivoire et ivoiriennes au Bénin. Commerce, infrastructures, transports, éducation et culture figurent parmi les secteurs où les partenariats se sont progressivement consolidés, faisant de Cotonou et d’Abidjan des acteurs clés de la stabilité régionale.

Si elle est confirmée dans les prochains jours, cette première visite officielle de Romuald Wadagni à Abidjan pourrait marquer le début d’une nouvelle séquence diplomatique entre les deux États. Au-delà du protocole, elle offrirait l’occasion de réaffirmer une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de porter ensemble des initiatives en faveur de la paix, de la sécurité et du développement.



