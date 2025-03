Diplomatie: Mauro Vieira reçu en audience par Patrice Talon

- Publicité-

Le mardi 11 mars 2025, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a accueilli au Palais de la Marina le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, accompagné d’une importante délégation.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et du suivi des engagements pris lors de la visite de Luiz Inácio Lula da Silva au Bénin en mai 2024.

Des échanges axés sur la coopération économique et sécuritaire

Au cours des discussions, le président Talon a mis en avant les liens historiques et culturels unissant le Bénin et le Brésil, rappelant l’importance de cette coopération pour le développement des deux nations.

Plusieurs axes stratégiques ont été abordés, notamment le développement durable et la lutte contre le changement climatique, la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale, le renforcement des échanges économiques et commerciaux, le développement du secteur agricole et de la formation professionnelle

À l’issue de l’audience, un point de presse conjoint a été animé par Mauro Vieira et Olushegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Les deux parties ont mis en avant les opportunités de collaboration dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la formation technique et professionnelle, le tourisme et la sécurité.

Le ministre brésilien a également transmis à Patrice Talon une invitation officielle pour la Conférence de Belém sur le climat (COP30) prévue en novembre 2025, ainsi que pour la réunion des ministres de l’Agriculture du Brésil et de l’Afrique en mai prochain.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Bénin et le Brésil, avec des perspectives ambitieuses pour un développement mutuellement bénéfique.