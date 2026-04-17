Diplomatie: le Roi Mohammed VI félicite Romuald Wadagni après son élection

À la suite de son élection à la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, Romuald Wadagni a reçu un message officiel de félicitations du souverain marocain.

Dans une correspondance datée du 15 avril 2026, Mohammed VI adresse ses vœux de succès au nouveau Président de la République du Bénin, saluant la confiance placée en lui par le peuple béninois.

Le souverain y formule également des souhaits de pleine réussite dans l’exercice de ses hautes fonctions, au service du pays et de ses citoyens.

Le Roi du Maroc met par ailleurs l’accent sur la qualité des relations entre les deux États, rappelant les liens d’amitié et de coopération qui se sont consolidés au fil des années.

Il exprime sa disponibilité à travailler étroitement avec le président Wadagni afin de renforcer ce partenariat et d’en élargir la portée, aussi bien sur le plan bilatéral qu’à l’échelle du continent africain.

Ce message s’inscrit dans la tradition diplomatique marocaine à l’endroit des chefs d’État nouvellement élus et confirme la volonté commune de Rabat et de Cotonou de maintenir un dialogue politique soutenu et une coopération active dans les domaines d’intérêt partagé.