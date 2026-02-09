Diplomatie: le nouvel ambassadeur d’Italie au Bénin présente ses lettres de créance

Le Bénin poursuit le renforcement de ses relations diplomatiques avec ses partenaires internationaux. Dans ce cadre, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne près le Bénin a officiellement présenté ses lettres de créance, marquant ainsi le début de sa mission diplomatique auprès des autorités béninoises. La cérémonie protocolaire, qui s’est déroulée en présence de responsables du ministère des Affaires étrangères et d’autres personnalités du corps diplomatique, consacre l’entrée en fonction du diplomate italien accrédité auprès du Bénin.

La présentation des lettres de créance est l’acte formel par lequel l’ambassadeur est reconnu par l’État d’accueil, après sa nomination par le gouvernement de son pays.



Dans son allocution, le chef de la mission italienne a exprimé sa détermination à intensifier la coopération bilatérale entre l’Italie et le Bénin, en s’appuyant sur les liens historiques et les intérêts communs des deux pays.

l a souligné l’importance des relations politiques, économiques et culturelles, tout en réaffirmant son engagement à œuvrer en faveur d’un partenariat renforcé au bénéfice de leurs peuples respectifs.



Du côté béninois, l’accueil réservé au nouvel ambassadeur s’inscrit dans une dynamique diplomatique active, où le Bénin cherche à diversifier et approfondir ses réseaux de coopération à l’international, tout en consolidant les relations existantes.

