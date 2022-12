Diplomatie : le Mali, l’Espagne et le Portugal renforcent leur coopération militaire

Le Mali a annoncé mercredi, le renforcement de sa coopération militaire avec l’Espagne et le Portugal, précisant que ces deux pays, sont des partenaires forts et fiables.

L’ambassadeur d’Espagne au Mali, José Hornero Gomez à la tête d’une forte délégation mixte Espagnole-Portugaise a été reçu en audience, le mercredi 14 décembre 2022, par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens Combattants, le Général de Division Sidiki Samaké, dans la salle de conférence dudit département.

Le Général Samaké et son hôte du jour se sont entretenus à huis clos. A l’issue de l’audience, l’ambassadeur d’Espagne au Mali a confié qu’il était non seulement venu échanger avec les autorités militaires maliennes dans le but de maintenir le dialogue afin de lutter efficacement contre l’insécurité mais aussi et surtout de discuter avec eux sur le renforcement de lien de coopération entre le Mali, l’Espagne et le Portugal.

La rencontre a été jugée fructueuse et chaleureuse par le directeur adjoint de la politique de la Défense portugaise, Ana Baltazar qui a affirmé la disponibilité de son pays à œuvrer aux côtés des maliens partout où besoin se fera sentir.

« L’Espagne et le Portugal sont des partenaires forts et fiables et sont prêts à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme », a indiqué les autorités de Bamako qui se sont inscrites depuis leur avènement au pouvoir, dans une dynamique de renforcement et de diversification des partenariats, excepté celui avec la France.