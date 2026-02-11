Diplomatie: le Bénin assure l’escorte d’équipements militaires nigériens en provenance de Lomé

Les relations entre le Bénin et le Niger traversent depuis plusieurs mois une période de fortes turbulences. Les échanges diplomatiques tendus, la fermeture des frontières et la suspension de certains mécanismes de coopération ont progressivement installé un climat de méfiance entre Cotonou et Niamey.

Les relations entre le Bénin et le Niger traversent depuis plusieurs mois une période de fortes turbulences. Les échanges diplomatiques tendus, la fermeture des frontières et la suspension de certains mécanismes de coopération ont progressivement installé un climat de méfiance entre Cotonou et Niamey.

Pourtant, un épisode récent, discret mais révélateur, vient rappeler que la réalité géopolitique se joue souvent loin des déclarations publiques.

Selon des informations concordantes, les autorités nigériennes ont sollicité l’appui des Forces armées béninoises pour assurer la sécurisation du transit de matériel militaire en provenance de Lomé jusqu’à Sègbana, sur le territoire béninois.

Une démarche qui tranche avec la rhétorique officielle parfois très critique adoptée à Niamey à l’encontre du Bénin.

Ce choix opérationnel met en lumière une donnée difficilement contestable. Le corridor béninois demeure l’un des axes les plus fiables et les plus sécurisés de la sous-région pour le transport de matériels sensibles.

Publicité

Dans un contexte sahélien marqué par l’instabilité, la circulation d’équipements militaires impose des garanties élevées en matière d’infrastructures, de discipline opérationnelle et de contrôle territorial. À ce niveau, les considérations idéologiques cèdent le pas aux impératifs de sécurité.

En acceptant d’assurer cette mission, le Bénin a privilégié une posture de responsabilité régionale. L’opération s’est déroulée sans communication ostentatoire, dans le respect des usages diplomatiques et des protocoles sécuritaires.

Une attitude cohérente avec la tradition béninoise de contribution à la stabilité sous-régionale, particulièrement dans un environnement où les menaces transnationales ignorent les frontières politiques.

Publicité

Au-delà des polémiques, cette séquence rappelle une évidence stratégique. Les États de la sous-région demeurent profondément interdépendants. Sécurité, commerce et stabilité régionale constituent des enjeux partagés qui appellent, tôt ou tard, à une coopération pragmatique.

Dans ce contexte, la posture mesurée adoptée par le Bénin apparaît comme un signal de maturité diplomatique et pourrait ouvrir la voie à un réengagement progressif du dialogue, dans l’intérêt des populations et de la sécurité collective en Afrique de l’Ouest.