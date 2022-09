Diplomatie: A New York, l’Iran réitère son soutien au Mali

Engagés dans une dynamique de renforcement des coopérations bilatérales de leurs pays, les chefs de la diplomatie malienne et iranienne se sont rencontrés à New York, en marge de la 77é session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. A cette occasion, Téhéran a réitéré son soutien à Bamako qui est confronté aux énormes défis sécuritaires.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, s’est entretenu à New York, avec son homologue de la République Islamique d’Iran, Docteur Hossein Amir-Abdollahian. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions, en l’occurrence, la dynamisation de la coopération bilatérale à travers la mise en œuvre diligente des recommandations issues de la première Commission mixte Mali-Iran, tenue le 23 août 2022 à Bamako, ainsi que d’autres questions internationales d’intérêt commun.

Le Chef de la diplomatie iranienne a réitéré le soutien et l’accompagnement de son pays en faveur des efforts des autorités maliennes visant à assurer le plein exercice de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national ainsi que l’amélioration des conditions de vie de la population du Mali.

Le patron de la diplomatie iranienne a fait sa première visite à Bamako, dans le cadre de sa participation à la première session de la commission mixte Mali-Iran le lundi 22 août 2022.

Cette première session s’inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités maliennes, de diversifier et d’élargir le champ de la coopération et du partenariat du Mali en vue de relever les défis multiformes de l’heure. Mais aussi d’amorcer un développement socio-économique harmonieux du pays dans le cadre d’une coopération gagnant-gagnant et empreinte de respect mutuel.