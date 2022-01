Différends entre les Etats: Patrice Talon souhaite un « règlement pacifique des conflits »

Le président Patrice Talon a reçu ce vendredi 21 janvier 2022, les vœux de la représentation diplomatique au Bénin. En répondant à l’adresse de S.E. Mme Sahadi Sandi Abdou, ambassadeur du Niger près le Bénin, doyenne des ambassadeurs et Porte-parole du Corps diplomatique accrédité au Bénin, le Chef de l’Etat a évoqué la nécessité pour toutes les nations de mutualiser les efforts et de gérer les conflits de façon pacifique.

Patrice Talon a été réactif aux craintes de la doyenne des ambassadeurs, en ce qui concerne la montée des attaques terroristes dans le monde, notamment sans le Sahel. En dehors de toutes les dispositions que les Etats prennent pour lutter efficacement contre le mal, le président béninois montre une autre piste.

A l’évidence, le terrorisme se nourrit aussi des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou régionales, ainsi que des conflits entre les Etats. Il nous faut donc œuvrer collectivement à pacifier le monde pour que les armes qui circulent ne le soient plus et que le monde retrouve l’environnement qui nous permettra de mettre définitivement hors d’état de nuire les organisations criminelles. Patrice Talon

Pour Patrice Talon, il est important que les uns et les autres donnent de la priorité au règlement spécifique des conflits qui agitent les Etats. « Je souhaite vivement que cette année 2022 soit celle de règlement pacifique des conflits qui agitent les Etats, aussi bien en Afrique qu’ailleurs dans le monde, pour que règne la concorde partout », a-t-il déclaré face aux diplomates. « Nous sommes au 21ème siècle et les différends entre les Etats doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force », a-t-il ajouté.

Poursuivre la dynamique d’apaisement au plan national…

Revenant au Bénin, Patrice Talon a exprimé sa volonté de continuer l’oeuvre d’apaisement et de rassemblement entamée. « Pour en revenir au plan national, tout en saluant vos bonnes appréciations de la gouvernance au Bénin, je voudrais vous faire part de ma volonté de poursuivre et de renforcer la dynamique d’apaisement et de rassemblement nécessaire au succès durable de nos actions de développement », a-t-il assuré.