Didier Drogba: son ex femme victime d’un cambriolage, 200.000 euros de produits volés

L’ex épouse de l’international ivoirien Didier Drogba a été victime d’un cambriolage. Lalla Diakité s’est fait dérober plusieurs produits de luxe dont la somme totale est évaluée à plus de 200 000 euros.

Devenue plus discrète que jamais depuis l’officialisation de son divorce avec la star ivoirienne Didier Drogba, Lalla Diakité fait la une des médias français cette semaine à cause d’une affaire de vol. Selon RTL, des hors-la-loi ont rendu visite à la mère des enfants de Drogba au début de ce mois de novembre.

En effet, les voleurs ont réussi à repartir avec des vêtements et chaussures de luxe entreposés dans un box de la société Shugard, à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Selon la même source, les malfaiteurs se sont rendus dans le garde-meuble après avoir réussi à obtenir des codes personnels de clients.

Après avoir réussi à contourner la sécurité et détruit le cadenas du box, ils sont partis avec au moins six valises Louis Vuitton, ainsi qu’une malle et un sac de la même marque, nous rapporte le Parisien.

A en croire la même source, ce n’est que plusieurs jours après le cambriolage, notamment le 11 novembre que Lalla s’est rendue compte de la disparition de ses affaires. La mère d’Isaac s’est précipitée pour aller porter plainte. Après avoir visualisé les caméras de surveillance, les policiers se sont rendu compte que le vol a eu lieu début novembre.

Pour rappel, le divorce de Lalla Diakité avec l’ancien attaquant de l’OM a été officialisé au début de l’année 2021. Didier Drogba et la mère de ses enfants ont annoncé la nouvelle de leur séparation après plus de 20 ans de vie commune.