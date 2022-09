Didier Drogba: l’international ivoirien « élevé au rang de prince » au Rwanda

L’ancienne gloire du football Didier Drogba a posé ses valises depuis quelques jours au Rwanda. L’international Ivoirien lors de son séjour a participé à une importante cérémonie au cours de laquelle il a été honoré devant plusieurs milliers de personnes.

Véritable icône du football africain, Didier Drogba occupe une place de choix dans le classement des meilleurs joueurs qui ont marqué l’histoire du football africain. Avec plus de 360 buts marqués en club et en sélection ivoirienne pendant ses plus de 20 ans de carrière professionnelle, l’emblématique capitaine des Eléphants a une notoriété incontestable qui va même au delà des frontières Ivoiriennes.

En séjour au pays de Paul Kagame sur invitation des autorités dans le cadre de la campagne de Nation Branding « Visit Rwanda », Didier Drogba a été reçu en grande pompe comme le témoignent les nombreuses images et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Très heureux de cet accueil chaleureux, le candidat malheureux à la récente élections de la Fédération Ivoirienne de Football a exprimé son ressenti dans une publication sur sa page Facebook.

« Ça fait toujours du bien d’être de retour à Visit Rwanda et cette fois-ci pour une occasion spéciale. J’ai été honoré devant 50000 Rwandais, de nommer un nouveau-né gorille lors du 18ème @kwita. Cérémonie d’izina. Le nom que je lui ai donné est Ishami qui signifie « OFFSPRINGS ». Ce nom a été choisi pour mettre en valeur l’importance des gorilles nouveau-nés en tant que « progéniture » qui symbolise l’expansion et la croissance !! Bienvenue au monde, bébé Ishami a hâte de te rencontrer‘’, a écrit l’international Ivoirien.