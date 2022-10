Didier Drogba: l’international ivoirien désigné pour présenter le Ballon d’Or 2022

Les bonnes nouvelles ne cessent de s’enchaîner pour l’emblématique Capitaine des Eléphants, Didier Drogba. Il vient encore d’être désigné pour présenter le Ballon d’Or 2022.

La capitale française abrite la grande cérémonie de désignation du Ballon d’Or le 17 Octobre 2022. Et après avoir réussi la cérémonie de l’année, l’international ivoirien Didier Drogba est encore désigné pour conduire l’évènement de cette année.

C’est d’ailleurs, ce qu’a révélé Adamah Kalil, un journaliste proche de ce dernier et rapporté par le média Afrique sur 7. « DIDIER DROGBA À LA BAGUETTE. C’est la dernière ligne droite. Voici déjà venu le moment privilégié du Ballon d’Or 2022. Cette année encore, c’est Didier Drogba qui sera à la baguette. Symbole de réussite de la plus prestigieuse et importante distinction individuelle dans le monde du football. Ce sera le 17 Octobre prochain, à Paris où il dévoilera le 66e lauréat du Ballon d’Or. C’est à dire le meilleur footballeur du monde de la saison », a annoncé Adamah Kalil.

Il a poursuivi en dévoilant les raisons de sa reconduite. « Désormais, le Ballon d’Or a pour référence la saison de football (août 2021- juillet 2022) et non plus l’année civile. Les nommés sont répartis dans plusieurs catégories dont les principales sont : le trophée du Ballon d’Or masculin, le prix Yachine (meilleur gardien), la distinction de meilleure footballeuse … Le meilleur ou les meilleurs auront fait preuve de très grandes performances individuelles au caractère décisif et impressionnant. Ils auront aussi été d’un important allant dans les performances collectives (palmarès) et aussi un grand sens du fair-play… », a indiqué ce proche collaborateur de Didier Drogba.

« Cette année, ce sont au total 100 membres du Jury mondial qui ont pris part au vote. C’est à dire les 100 premiers pays de l’indice Fifa. Pour la crédibilité du scrutin tous les votes de tous les membres du jury seront publiés dans le magazine France Football Francefootball Laredaction du samedi 22 octobre 2022 en même temps que les noms des lauréats et les classements complets », a-t-il conclu.