Didier Drogba: bonne nouvelle pour son ex femme, Lalla Diakité

Quatre ressortissants romains ont été arrêtés en France pour leur implication présumée dans le cambriolage de la boutique de Lalla Diakité, l’ex-épouse de l’ancien capitaine de l’équipe de football ivoirienne, Didier Drogba.

En novembre dernier, Diakité a été victime d’un cambriolage dans un garde-meuble de la société Shugard à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, en France, où des vêtements et des chaussures de luxe d’une valeur estimée entre 100 000 et 200 000 euros ont été volées.

Les malfaiteurs, qui avaient des codes personnels de clients, se sont introduits dans le garde-meuble et ont réussi à voler six valises Louis Vuitton, une malle et un sac de la même marque, ainsi que plusieurs autres sacs et valises contenant des vêtements et des chaussures de luxe. Les cambrioleurs avaient manifestement une connaissance détaillée des lieux et ont réussi à emporter un butin considérable.

Cependant, après une enquête minutieuse, la police française a réussi à arrêter les présumés auteurs de ce cambriolage spectaculaire plus de trois mois après. Quatre hommes de nationalité romaine ont été mis en examen et incarcérés le 17 février, soupçonnés d’avoir dévalisé une dizaine de garde-meubles, dont celui de Diakité.

»De nationalité roumaine, les quatre suspects, âgés de 19 à 29 ans, ont été placés en garde à vue, le 15 février, après leur interpellation à Pomponne (Seine-et-Marne) par les hommes de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de Paris. Les quatre cambrioleurs présumés ont été arrêtés au retour de leur ultime casse commis, au cours de la nuit, dans un garde-meuble de l’enseigne Shurgard à Pontault-Combault », informe le média JDD.

Pour l’heure, Lalla Diakité qui a officiellement divorcé d’avec l’ancien attaquant de l’OM Didier Drogba au début de l’année 2021, n’a pas encore réagi à propos de cette bonne nouvelle qui suscite l’admiration de ses fans.