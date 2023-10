Didi B: tête-à-tête entre le rappeur ivoirien et Emmanuel Macron à Paris (vidéo)

- Publicité-

Sous le feu des projecteurs depuis un certain temps déjà, Didi B se retrouve à nouveau au cœur de l’attention ce week-end en raison d’un événement qui suscite un intérêt considérable. Le célèbre rappeur ivoirien a eu le privilège d’être reçu par le président Emmanuel Macron.

Didi B est considéré aujourd’hui comme le leader incontesté du rap ivoire. L’ancien membre du groupe Kiff no Beat a réussi à s’imposer en tant que figure de proue grâce à une série de titres à succès tels que « Tala, » « En Haut, » et « Azalakapinhou. » Sa notoriété croissante s’explique également par ses performances sa présence à certains évènements d’envergure et sa proximité avec des personnalités.

Alors qu’il fait partie des artistes invités à prendre part au premier forum des industries culturelles et créatives (ICC), intitulé Création Africa, qui se déroule à Paris du 6 au 8 octobre 2023, le rappeur a eu le privilège de rencontrer le président de la France pour un tête-à-tête.

Dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, Didi B et le président Macron apparaissent en grande complicité, échangeant chaleureusement des poignées de main et des sourires. Répandue telle une trainée de poudre, la vidéo suscite une avalanche de réactions.

Bien que le contenu de leur discussion demeure actuellement enveloppé de mystère, la proximité de Didi B aux côtés du président français démontre sans équivoque la reconnaissance de son talent et de son influence, qui transcendent les frontières de la Côte d’Ivoire.