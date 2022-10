Didi B: le rappeur et sa femme Sarai officiellement mariés (vidéo)

Le rappeur ivoirien Didi B du groupe Kiff No Beat s’est officiellement marié avec sa fiancée Sarai ce samedi 8 octobre 2022.

Après leur mariage traditionnel il y a quelques mois, le rappeur Didi B et sa fiancée Sarai se sont dits « Oui » ce samedi. Leur mariage a été annoncé le vendredi 27 mai 2022 lors du lancement du dernier album de Didi B.

« On se marie dans le mois d’août », a lancé le rappeur après un long baiser langoureux avec sa fiancée. C’est également ce jour là que le rappeur a présenté sa femme Sarai d’Hologne à ses fans et amis. En couple depuis 10 ans, Sarai et Didi B ont fait leur mariage coutumier le samedi 19 mars 2022.

Parrain incontestable du rap ivoirien

Après plus d’une décennie dans le rap ivoire, Didi B, membre incontestable du groupe Kiff no beat, groupe révélé dans les années 2010 réussit dans des productions solo. Bassa Zéréhoué Diyilem, alias Didi B a intégré le label du célèbre rappeur français Booba, il y a environ un an. Et déjà, le jeune rappeur a lancé son nouvel album intitulé »Mojotrone 2 ».

DIdi B estime qu’il n’a plus rien à prouver en faisant un concert au palais de la culture. « C’est quelque chose qu’on voit chaque année. Ce n’est pas nouveau (…) Il faut faire quelque chose de nouveau. Donc voici le but de cette RELEASE PARTY. On a voulu faire quelque chose de nouveau pour une sortie d’album au palais de la culture », a-t-il précisé.

Il n’est plus à démontrer qu’avec le groupe Kiff No Beat et maintenant en solo, le rappeur Didi B s’impose comme le parrain incontestable du rap ivoire. A noter qu’il fait partie, avec le Sénégalais Dopeboy DMG, des deux premiers artistes à avoir signé sur 92i Africa, l’antenne africaine du label du rappeur français Booba créée en 2021.