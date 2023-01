Didi B: « Je suis le numéro 1 de mon Afrique »

Considéré aujourd’hui comme le leader incontesté du rap ivoire, Didi B continue d’enchaîner les exploits. De passage en Guinée ce week-end pour un concert, le rappeur a une fois démontré son influence en Afrique en remplissant le stade Général Lansana Conté de Guinée Conakry.

Auteur d’un bilan époustouflant sur le plan professionnel grâce à ses titres à succès tels que »tala » , » en haut » et » Azalakapinhou », Didi B s’est s’imposé sur la scène musicale tout au long de l’année 2022. L’ancien membre du groupe Kiff no Beat aura réussi à marquer les esprits avec ses nombreux concerts live à guichets fermés notamment la présentation de son premier album solo intitulé » Mojotrône II », et son concert tenu au palais de la culture de Treichville. Des exploits qui lui ont permis de rafler plusieurs prix à l’échelle internationale.

En dépit de ses nombreux exploits qui font de lui désormais une figure de proue du rap ivoire, le jeune rappeur ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Pour preuve, il s’est déjà mis au travail et vient de réaliser un autre exploit inédit dont il est visiblement fier.

En effet, Didi B s’est produit ce samedi 28 janvier devant plus de 50.000 spectateurs au Stade Général Lansana Conté de Guinée Conakry. Et pour une énième fois, le jeune rappeur a réussi le pari d’inscrire une fois encore son nom dans les anales.

Abondamment relayées sur la toile, les images de cette prestation du rappeur ivoirien n’ont laissé personne indifférent. Très fier de sa prestation, le rappeur même n’a pas manqué de se jeter des fleurs. « + de 50,000 supporters. Je suis le numéro 1 de mon Afrique et c’est tout ce dont je rêvais’‘, a-t-il posté sur sa page Facebook.