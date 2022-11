Didi B: annoncé en concert au Burkina Faso, le rappeur ivoirien menacé de boycott

Annoncé en concert au Burkina Faso les 17 et 19 décembre 2022, le rappeur ivoirien Didi B est menacé de boycott par des mélomanes burkinabè.

Le rappeur ivoirien Didi B a deux concerts au Burkina Faso en décembre 2022. Le premier concert se tiendra à Bobo Dioulasso au Théâtre de l’amitié le 17 décembre 2022 et le second au au palais des sports le 19 dans la capitale Ouagadougou.

Mais ces deux spectacles du roi du rap ivoire risque d’être perturbés. C’est l’impression que donnent le mécontentement des burkinabé qui reprochent à Didi B d’avoir programmé ses spectacles dans la même période que celui de son homologue Hugo Boss dont le concert est pour le 22 décembre.

Comme pour exprimer leur colère, les blogueurs appellent dores et déjà au boycott de l’ivoirien. Selon l’influenceur Slamazone de Paris, burkinabè et membre de l’organisation des concerts de Didi B au Burkina Faso, le choix de ces dates est indépendant de leur volonté et ne changeraient en rien l’engouement que les fans ont pour leurs artistes respectifs.

« Je vais commencer par ceux qui pensent que le concert de Didi B est venu boycotter le concert d’Hugo Boss, je fais partie de l’organisation du concert de Didi B, à aucun moment, on n’a eu l’intention de boycotter qui que ce soit…je ne crois pas que dans ce pays le Burkina où on est en ce moment, on peut prendre plus de cinq millions ou deux millions, aller chercher Didi B pour venir boycotter Hugo Boss… », a-t-il expliqué.

Selon lui, ce n’est pas pour la première fois que les concerts se coïncident. C’est pourquoi, en artisan de paix, il a lancé un appel au calme afin que ces rencontres artistiques fassent triompher la culture africaine.