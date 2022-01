D’ici 2026, le Bénin va créer une zone de libre-échange avec le Nigeria

Le choix porté sur le Nigeria n’est pas un hasard. « Lorsqu’un pays a 206 millions d’habitants alors que nous sommes à peine 12 millions., lorsque ce pays a une superficie de près 1.923.000 km2, il faut tout en connaissant les principes de souveraineté, utiliser le principe très simple que m’a appris un de mes patrons, quand deux forces inégales se rencontrent, la plus faible compose ou se décompose et parce que nous sommes intelligents, nous avons décidé de composer », a déclaré Aurelien Agbénonci.

Le Bénin compte mettre en place une zone de libre-échange avec le Nigeria et les autres pays de la sous-région. Selon le ministre des affaires étrangères, la création de cette zone de libre-échange est attendue d’ici 2026. La zone va favoriser et intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays frontaliers, autour de plusieurs produits comme les denrées alimentaires et les produits pétroliers.

