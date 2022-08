Diarrhée: recette à base de pomme de terre pour la stopper

Douloureuse et incommodante, la diarrhée est un trouble digestif particulièrement pénible à vivre. Heureusement, elle est généralement bénigne et peut être facilement stoppée grâce à quelques astuces simples. Découvrez dans cet article une recette simple à base de pommes de terre.

La pomme de terre a des propriétés anti-inflammatoires étonnantes. Cet aliment alcalinise également bien le corps et réduit les maux de dos, les douleurs articulaires, l’eczéma, favorise la perte de poids, réduit le cholestérol, améliore la santé, guérit la goutte et détoxifie parfaitement votre corps. La pomme de terre est enrichie en amidon, ce qui aide à améliorer le système digestif, épaissit les selles, prévient et soulage la diarrhée.

Comment soulager la diarrhée alors avec la pomme de terre?

Pour le faire:

Prenez deux pommes de terre lavées, épluchez-les et coupez-les en cubes.

Faites bouillir les pommes de terre dans de l’eau.

Filtrez, refroidissez naturellement, ajouter du sel et boire le liquide tout au long de la journée.

Par ailleurs, si elle persiste, veuillez vous rendre dans un centre de santé afin de vous faire consulter par un médecin.