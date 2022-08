Diarrhée : 03 aliments pour soulager ce mal chez les personnes adultes

La diarrhée peut être la conséquence d’une intoxication alimentaire, d’une gastro-entérite virale ou d’une intolérance alimentaire. Elle peut aussi être causée parfois par un gros stress ou l’anxiété. Elle peut également faire suite à la prise d’antibiotiques. Voici comment soulager ce mal par la prise de certains aliments.

Douloureuse et incommodante, la diarrhée est un trouble digestif particulièrement pénible à vivre. Heureusement, qu’elle est généralement bénigne et peut être facilement stoppée grâce à des astuces simples. Découvrez ici trois aliments à consommer pour en venir à bout.

Goyave

La goyave est souvent utilisée pour traiter les maux d’estomac et la diarrhée chez les enfants et les adultes. Des preuves provenant d’études animales montrent que l’extrait de feuille de goyave peut aider à traiter la diarrhée infectieuse.

Vous pouvez vous débarrasser de la diarrhée en prenant une combinaison de feuilles de goyave séchées, de zeste de mandarine séchée, de feuilles de thé vert et de gingembre frais. Faites-les bouillir dans de l’eau et buvez-en plusieurs fois par jour.

Vous pouvez également utiliser du zeste de mandarine sec, de jeunes feuilles de goyave séchées, du gingembre cuit au four. Faites-les bouillir dans de l’eau et buvez le liquide deux fois par jour.

Une autre option consiste à laver les jeunes feuilles de goyave et à les mâcher. Ce remède pourrait vous garder hydraté et équilibrer votre estomac rapidement. Manger des fruits de goyave est également un bon choix en cas de diarrhée.

Banane

Comme d’autres remèdes maison contre la diarrhée, les bananes peuvent vous aider à vous débarrasser rapidement de la diarrhée en utilisant des remèdes naturels à la maison. En fait, manger des bananes peut également réduire la dépression, augmenter l’énergie, protéger les muscles, favoriser la digestion, est riche en pectine, stimule la guérison de la constipation et traite la diarrhée.

En raison de la teneur élevée en fibres, en électrolytes et en potassium, vous devriez essayer de manger des bananes mûres chaque jour.

Vous devriez manger quelques bananes pour soulager les symptômes de la diarrhée sans prendre de médicaments

Yaourt

Le yaourt contient des bifidobactéries et des lactobacilles acidophilus, qui sont utiles pour réduire la diarrhée. De plus, ces bonnes bactéries sont riches en acide lactique et sont efficaces pour traiter la diarrhée. Les bactéries présentes dans le yogourt sont constituées de cultures vivantes, qui aident à surcharger les mauvaises bactéries et à restaurer les bonnes bactéries dans l’intestin.

Comme indiqué par une étude, le yogourt contient des probiotiques qui peuvent aider à réduire la diarrhée. Simplement, vous venez de manger quelques bols de yogourt (de préférence nature ou à la vanille avec un minimum de sucre) chaque jour pour soulager les symptômes de la diarrhée. Vous pouvez ajouter de la banane au yaourt.