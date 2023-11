Diana Asamoah: « Beaucoup d’hommes m’approchent, mais je refuse pour me concentrer sur Dieu »

- Publicité-

La chanteuse de gospel ghanéenne Diana Asamoah a parlé de son point de vue sur les relations et de la façon dont elle gère les avances des hommes.

Selon elle, elle a refusé de nombreuses demandes en mariage d’hommes parce qu’elle se consacre à son ministère et souhaite rester concentrée. Dans une interview avec Okay FM, Diana Asamoah a parlé franchement de son état relationnel et des raisons de sa décision de reporter le mariage à ce stade de sa vie.

« Tant d’entre eux [les hommes qui lui proposent] entrent dans ma vie, mais je ne les autorise pas parce que je veux me concentrer sur l’œuvre de Dieu. J’exerce un ministère à plein temps depuis longtemps« , a-t-elle déclaré.

Diana Asamoah a souligné que son travail ministériel est de la plus haute importance dans sa vie. Même si elle s’engage occasionnellement dans d’autres activités comme la politique et la philanthropie, son ministère reste sa priorité absolue.

« De toutes les choses que je fais, y compris la politique, la philanthropie et le travail ministériel, celle à laquelle je donne le plus la priorité est le ministère », a-t-elle expliqué. Diana Asamoah est largement reconnue et célébrée pour ses réalisations remarquables dans l’industrie du divertissement, ce qui fait d’elle l’une des musiciennes de gospel les plus renommées du Ghana.