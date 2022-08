Diamond Platnumz: après un jet privé, le chanteur tanzanien s’offre un hélicoptère de…

Diamond Platnumz occupe une place de choix dans le cercle restreint des artistes les plus riches du continent africain. Un peu plus d’un an après s’être offert un jet privé à 4 millions de dollars, le chanteur vient de confirmer qu’il est désormais propriétaire d’un hélicoptère.

Grâce à sa musique sensationnelle, « le Bongo », très émouvante, même pour les personnes qui ne parlent pas le swahili, le chanteur Tanzanien a su emballer l’Afrique voire le monde. Régulièrement classé dans le top 20 des artistes les plus en vogue de son continent, il tire une grande partie de ses revenus des ventes d’albums , de la publicité pour les marques et surtout des événements.

Amoureux des trucs de luxe, le PDG de Wasafi Records, ne cesse de se faire plaisir à chaque fois qu’il en a envie. Pour preuve, la superstar tanzanienne vient de s’offrir un tout nouvel hélicoptère, à 5 étoiles.

Le nouvel achat de la star de la musique intervient quelques jours après seulement qu’il se soit produit lors d’un rassemblement politique au Kenya où il aurait reçu des millions. En effet, le samedi 06 dernier, Diamond a rempli le stade Kasarani lors de sa performance surprise, sur invitation d’un politicien.

Il aurait empoché 11,9 millions de shillings après son apparition sur scène, avant de retourner en Afrique du Sud le même jour.