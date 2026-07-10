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Développement local: le préfet Milohin lance sa première tournée de l’année 2026 dans le Mono

Le préfet du département du Mono, Dêdêgnon Bienvenu Milohin, s’apprête à aller au contact des réalités locales.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Il entame lundi 13 juillet 2026 sa première tournée de l’année à travers les 6 communes que compte son département, en commençant par la localité d’Athiémé.

Cette mission de supervision, qui s’achèvera le vendredi 17 juillet 2026 à Comé, s’inscrit en droite ligne des dispositions de l’article 281 du code de l’administration territoriale en République du Bénin.

​L’initiative vise à offrir une tribune directe aux acteurs locaux pour échanger sans filtre avec l’autorité préfectorale sur les grands défis de leur territoire et concevoir ensemble des solutions adaptées pour un développement harmonieux du département.

​La mobilisation des ressources propres au cœur des débats

​Pour cette série de rencontres, les discussions avec les conseils communaux et les forces vives s’articuleront autour de deux axes stratégiques majeurs pour l’essor économique local :

  • L’évaluation de la santé financière : Un point détaillé et rigoureux sera dressé sur les recettes fiscales et non fiscales collectées au cours du premier semestre de l’année 2026.
  • L’analyse comparative et prospective : Ces résultats seront mis en perspective et comparés à ceux du premier semestre de l’année 2025 afin de mesurer la dynamique de croissance.

​Cette démarche permettra également d’examiner de près les goulots d’étranglement et les difficultés rencontrées par les administrations locales, tout en dégageant de nouvelles pistes d’amélioration pour optimiser la mobilisation des ressources propres aux communes.

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