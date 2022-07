Développement de l’Afrique: les vérités de Bertin Koovi à Nicéphore Soglo

Accusé d’être au service de l’occident, le promoteur de l’économie fondamentale, Bertin Koovi répond au vice-président du forum des anciens chefs d’Etat d’Afrique, Nicéphore Soglo et met le doigt là où sa génération a échoué dans le développement du continent.

Connu pour son franc parler, l’économiste fondamentaliste, Dr Bertin Koovi accusé par l’ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale, Nicéphore Soglo d’être à la solde de l’occident n’est pas allé de main morte pour répondre à son accusateur.

« Votre génération a été incapable de construire les fondamentaux économiques. 60 ans après nos indépendances on en est encore à courir après l’électricité pour nos populations« , a répliqué Bertin Koovi selon des propos rapportés par « Le Béninois Libéré. Pour le président de l’alliance Iroko et candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016, le continent africain ne connaitra son essor et nourrira ses enfants qu’avec l’économie fondamentale. L’homme qui prône le développement à visage humain, rappelle à son accusateur l’échec de sa génération à conjuguer les 5 verbes de Barthélémy Boganda qui déjà en 1957 parlait des fonctions de l’État.

Ces fonctions qui se résument à nourrir sa population, la soigner, l’instruire, la vêtir, la loger, poursuit Bertin Koovi, je les donne et à la différence du président Barthélémy Boganda « je donne la conjugaison de ces 5 verbes et la méthode pour y parvenir ».

Le promoteur de l’économie fondamentale martèle qu’il donne non seulement ces 5 verbes de Barthélémy Boganda mais conjugue également un sixième verbe: donner de l’énergie, de l’eau et de la lumière à sa population. « Je suis à Abidjan pour développer la production du Achieke avec la production du manioc. Sur mes maigres ressources je mets des motoculteurs à la disposition des populations afin de réduire la pénibilité des travaux champêtres« , indique Bertin Koovi comme pour dire qu’il n’est pas dans le bavardage mais dans l’action.

Il invite d’ailleurs son aîné s’il a du temps aux assises du Tchad sur l’économie fondamentale pour un développement à visage humain qu’il annonce pour bientôt. « C’est un fait que nous dépensons plus de 21 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture. Vous trouvez cela normal ? L’Afrique à 60% des terres agricoles en réserve au monde pourtant« , fait remarquer l’économiste fondamentaliste.

Pour finir, Dr Bertin Koovi invite l’ancien chef d’Etat à se joindre à lui pour travailler à réduire la pénibilité des travaux champêtres aux populations en donnant une partie de sa pension d’ancien président pour acheter 2 motoculteurs. « Que le tout miséricordieux le très miséricordieux vous donne longue vie afin de voir les fruits de l’économie fondamentale dont vous parlez sans vraiment en dire comment y parvenir« , conclut Bertin Koovi.