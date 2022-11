Deux tiktokeuses s’embrassent langoureusement: la toile sous le choc (vidéo)

Deux tiktokeuses, très amoureuses visiblement, ont choqué les internautes ce mercredi soir en se laissant laisser à des baisers langoureux.

Si dans certains pays le mariage entre des personnes de même s3xe sont autorisés, d’autres pays sont farouchement contre ce principe. Mais sur les réseaux sociaux, chaque utilisateur dévoile ses orientations s3xuelles sans s’inquiéter.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada Fifa Coupe du Monde Espagne 7 0 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie

Si au Bénin, le cas de Lee Shadou a fait grand bruit dans un passé encore très récent, ce sont deux autres femmes qui se sont embrassées publiquement sur le réseau social Tiktok ce mercredi soir. Même si leur identité n’a pas été dévoilée, celle qui se fait passer pour la femme dans le couple a fait une déclaration d’amour à son chéri en indiquant avoir trouvé l’homme (la deuxième femme) de sa vie.

« J’ai trouvé un homme, plus fort que n’importe qui. Il partage mes rêves et j’espère partager sa vie. J’ai trouvé l’amour, pour supporter plus que mes secrets« , peut-on entendre dans la vidéo. S’en est suivi une séance de tendres baisers entre les deux tourtereaux.

Comme elles devraient s’y attendre, en commentaire, les internautes ont exprimé leur déception de voir deux femmes en couple. « Totale confusion! The song says “J’ai trouvé un homme” and two women are kissing “Total confusion “, a dénoncé un abonné qui estime qu’une femme ne peut pas se faire passer pour un homme. Comme lui, plusieurs autres internautes ont dénoncé leur acte en leur donnant des conseils.