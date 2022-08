Deux pilotes d’Ethiopian Airlines s’endorment en plein vol et survolent la piste

Deux pilotes d’Ethiopian Airlines se sont endormis lors d’un vol entre Khartoum (Soudan) et Addis Abeba (Ethiopie). Le Boeing 737-800 ET-343 volait à 37 000 pieds lorsque les pilotes se sont endormis, selon Aviation Herald.

Selon le Aviation Herald, les pilotes de la plus grande compagnie aérienne d’Afrique se seraient endormis pendant le vol ET343 entre Khartoum, au Kenya, et Addis-Abeba, en Éthiopie. L’alerte a été donnée lorsque le Boeing 737 s’est approché de l’aéroport international le 15 août, mais n’avait pas commencé à descendre. Alors que les pilotes dormaient profondément, le système de pilotage automatique a maintenu l’avion en croisière à 37 000 pieds (11 200 m).

Le contrôle du trafic aérien a tenté de contacter l’équipage à plusieurs reprises, sans succès. Après que l’avion a survolé la piste où il était censé atterrir, le pilote automatique s’est déconnecté. Cela a déclenché une alarme, qui a réveillé l’équipage.

Réveillés et probablement surpris, les pilotes ont manœuvré l’avion et se sont posés sur la piste 25 minutes plus tard. Incroyablement, personne n’a été blessé et l’avion a atterri en toute sécurité.

Les données du système de surveillance de l’aviation ADS-B ont confirmé que l’avion est resté à 37 000 pieds et a survolé la piste où il était censé se poser. L’avion est resté sur la piste pendant environ deux heures et demie avant de repartir pour le vol suivant.

