Deux employés de la Croix Rouge enlevés au Mali

Deux employés du Comité international de la Croix Rouge (CICR) Mali ont été enlevés par des hommes armés non identifiés entre Gao et Kidal, au nord du Mali. Les enlèvements de personnes étrangères et locales sont fréquents dans cette région en proie à l’insécurité depuis 2012.

Selon les informations fournies par Aminata Cissé, chargée des relations publiques et porte-parole du Comité international de la Croix Rouge (CICR), deux employés ont été enlevés samedi dernier, alors qu’ils effectuaient une mission de routine entre Gao et Kidal. Bien que leur identité ne soit pas encore confirmée, des sources locales indiquent qu’ils seraient de nationalité érythréenne et burkinabé.

La Croix Rouge a rapidement réagi à cet enlèvement en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de ses collaborateurs. La sécurité des équipes est une préoccupation majeure pour l’organisation, qui assure les opérations humanitaires dans la région depuis de nombreuses années.

Il convient de rappeler qu’en janvier dernier, un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait également été enlevé dans la région de Ménaka par des hommes armés non identifiés. Il avait été libéré après quelques jours de détention en échange d’une rançon.

Les enlèvements de personnes étrangères et locales sont devenus courants au Mali depuis 2012, année où des groupes armés ont pris le contrôle du nord du pays. Les autorités maliennes et les organisations internationales de sécurité ont du mal à contenir cette situation qui continue de menacer la stabilité de la région.