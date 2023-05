Deux cyclotouristes marocains enlevés à la frontière Burkina Faso-Niger libérés sains et saufs

- Publicité-

Deux cyclotouristes marocains, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, qui avaient été enlevés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger en avril, ont été retrouvés et libérés le 13 mai. Après des examens médicaux à Niamey, ils attendent leur rapatriement à Agadir, leur ville d’origine.

Deux cyclistes marocains, Abderrahmane Serhani, professeur retraité de 65 ans, et Driss Fatihi, commerçant de 37 ans, se sont lancés dans une aventure cycliste hors du commun. Leur objectif était de rejoindre La Mecque à vélo pour accomplir le Hajj.

Partis du Maroc le 19 janvier dernier, ils ont traversé la Mauritanie, longé la côte atlantique et atteint le Burkina Faso puis le Niger. Ils avaient délibérément choisi d’éviter la Libye, pensant que la traversée du Sahel serait plus sûre. Ils avaient également obtenu l’approbation des autorités marocaines pour leur projet.

Cependant, à la fin du mois de mars, les deux cyclotouristes ont brusquement interrompu leurs communications sur Facebook, alimentant l’inquiétude de leurs familles et de l’association des Cyclistes touristiques de Souss-Massa. La région où ils se trouvaient est connue pour être instable, avec la présence de groupes armés tels que le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans lié à al-Qaïda, ainsi que l’État islamique au grand Sahara.

Les familles des cyclistes et l’association ont rapidement mobilisé les réseaux sociaux et alerté les autorités. Une coopération étroite entre les services de sécurité marocains et nigériens a été mise en place, permettant finalement de localiser et libérer les deux hommes. Les détails de leur libération n’ont pas été divulgués, mais il a été confirmé qu’ils sont en bonne santé.

Après avoir été libérés le 13 mai, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi ont été conduits à Niamey pour des examens médicaux. Une fois ces formalités terminées, ils seront rapatriés à Agadir, leur ville d’origine. Cette libération marque la fin d’un mois d’angoisse pour leurs proches et témoigne de l’efficacité de la coopération sécuritaire entre le Maroc et le Niger.