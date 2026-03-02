Benin Web TV
Détention provisoire de Azannaï: sa famille dénonce des atteintes à ses droits

Au Bénin, la famille de Candide Azannai a exprimé sa préoccupation concernant les conditions dans lesquelles il est détenu.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
Détention provisoire de Azannaï: sa famille dénonce des atteintes à ses droits
Dans un communiqué rendu public, les proches de M. Azannai ont dénoncé ce qu’ils jugent être des conditions inadaptées et préjudiciables à sa santé et à son bien-être.

A les croire, les conditions de détention de leur proches sont austères. Ils évoquent un environnement carcéral difficile et d’un manque d’accès à des soins appropriés, ce qui constituerait une source d’inquiétude croissante pour son état général.

Face à cette situation, les proches appellent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes afin de garantir des conditions de détention conformes aux normes en vigueur.

Dans leur communication, ils interpellent également les institutions en charge du système pénitentiaire et les pouvoirs publics pour que soient assurés le respect des droits fondamentaux de l’intéressé et un suivi médical adéquat.

Jusqu’à présent, aucune réaction officielle des autorités pénitentiaires ou judiciaires n’a été rendue publique à propos de ces allégations. La famille dit toutefois espérer une réponse et des actions concrètes pour améliorer les conditions de détention de Candide Azannai.

