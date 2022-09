Détention des soldats ivoiriens au Mali: Muhammadu Buhari plaide pour une solution définitive

Le Nigéria a annoncé vendredi, qu’il souhaite jouer sa partition dans la libération du reste des soldats ivoiriens inculpés et détenus au Mali depuis plusieurs semaines, dans le but de faire régner la paix entre Abidjan et Bamako.

Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a dépêché, vendredi, une délégation à Bamako pour transmettre son message à son homologue Assimi Goita. La délégation conduite par Geoffrey Onyeama, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Nigéria, a rassuré les autorités maliennes du soutien et de la solidarité du Nigéria au processus de stabilisation du pays, dans le cadre de la CEDEAO.

La question des « soldats ivoiriens » détenus au Mali a été également au cœur des échanges entre la délégation nigériane, reçue à Koulouba, et les autorités maliennes de la Transition. Le Nigéria souhaite jouer sa partition dans la libération du reste des soldats ivoiriens pour la restauration de la paix entre les deux pays.

Les efforts déjà consentis, notamment avec la libération de trois des 49 « soldats », sont salués par la partie nigériane qui estime qu’il est temps de trouver une solution définitive à cette crise entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Pour sa part, le président malien a salué l’implication personnelle de Muhammadu Buhari pour le retour à la normale entre le Mali et la CEDEAO et a ensuite précisé qu’il était judicieux de trouver une solution durable à la question des « soldats ivoiriens ».

Une solution durable

Le président Goita a par ailleurs fait comprendre qu’au même moment où la Côte d’Ivoire demande la libération de ses « soldats », continue de servir d’asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par la justice.

Malheureusement, selon Goita, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d’Ivoire pour déstabiliser le Mali. D’où la nécessité d’une solution durable à l’opposé d’une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali.