Des « traces de pneus mystérieuses » à la Place de l’Amazone ? Voici ce qu’il en est

Si vous avez récemment traversé la Place de l’Amazone à Cotonou, vous avez peut-être remarqué des marques de pneus inhabituelles s’étendant sur le béton, accompagnées d’un tag jaune vif. Ces signes énigmatiques ne sont pas l’œuvre de chauffards nocturnes, mais les prémices d’un événement qui promet de captiver les amateurs de sensations fortes : le spectacle de « Spinners ».

En effet, si vous êtes un habitué de la plus grande esplanade du boulevard de la Marina, vous avez été surement témoin des lignes noires sinueuses, témoins d’une danse audacieuse entre l’asphalte et les roues. Ces traces ne sont pas le fruit du hasard, elles racontent une histoire de vitesse, de contrôle et d’art. Un art connu sous le nom de Spinning, où les conducteurs deviennent des artistes et leurs véhicules des pinceaux vivants.

De Cotonou à Dakar

Au delà de Cotonou, des signes similaires ont été aperçus dans des lieux stratégiques de métropoles africaines, y compris le cinquième pont Alassane Ouattara à Abidjan, l’échangeur Joss à Douala, le carrefour Rio à Libreville, ainsi qu’à Kinshasa.

5e Pont (Abidjan)

Spinners au carrefour Rio à Libreville

Spinners à l’échangeur Joss à Douala

Spinners au rond point Demba et Dupont à Dakar

Le concept est simple mais efficace : des clichés montrant des traces de pneus accompagnées de l’inscription « spinners » en lettres jaunes vives se propagent sur les réseaux sociaux, générant un buzz considérable pour annoncer l’arrivée imminente de cette série inédite.

Un phénomène urbain arrive au Bénin

Le spinning, une forme de sport automobile où les conducteurs effectuent des cascades et des drifts audacieux, a longtemps été populaire dans les townships du Cap en Afrique du Sud. Maintenant, cette discipline à couper le souffle arrive au Bénin, apportant avec elle une vague d’adrénaline et de performance technique.

Pour marquer cet événement, CANAL+ a choisi de lancer sa nouvelle création originale, une série qui plonge les téléspectateurs dans l’univers palpitant du spinning. « Spinners », c’est l’histoire d’Ethan, un jeune homme de 17 ans dont la vie est rythmée par la violence des gangs. À travers le spinning, il trouve un exutoire, une façon de s’élever au-dessus des défis de son environnement et de protéger son petit frère.

Le lancement de la série est prévu pour le 13 novembre 2023 sur CANAL+ PREMIERE, avec une diffusion exclusive de deux épisodes inédits par soirée. Les marques de pneus et le tag jaune sont donc une campagne de marketing immersive pour préparer le public à cette série révolutionnaire.