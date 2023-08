Des raffineries illégales détruites dans le delta du Niger par des frappes aériennes

Ce dimanche 13 août 2023, des avions de chasse de l’armée de l’air nigériane ont détruit des sites illégaux de raffinage et de distribution de pétrole exploités par des voleurs de pétrole dans le delta du Niger.

Selon Vanguard, le directeur des relations publiques et de l’information de la NAF, le commodore de l’air Edward Gabkwet, a confirmé les frappes en notant que les avions de la NAF avaient simultanément décimé plusieurs éléments criminels opérant dans diverses régions du pays. De plus, il a déclaré que les tendances omniprésentes de la puissance aérienne définies par sa vitesse, sa portée et sa flexibilité ont sérieusement décimé les activités néfastes des voleurs de pétrole qui ont continué à causer une grave dégradation de l’environnement dans la région ainsi que la production pétrolière de la nation.

Le commodore de l’air Gabkwet a également révélé que le même jour, des frappes aériennes visaient un camp IPOB bien connu à Orsumoghu dans l’Ihiala LGA de l’État d’Anambra. « Les services de renseignement ont révélé que des éléments de l’IPOB dans des camps de fortune ont été aperçus en préparation d’une attaque imminente contre des citoyens innocents, ce qui a nécessité de les engager efficacement. » a-t-il révélé.

« Des frappes aériennes similaires ont également été menées le même jour par la composante aérienne de l’opération Hadin Kai à environ 1,5 km à l’est d’Arra, une cachette de terroristes autrefois déserte près de la forêt de Sambisa. » poursuit le commodore de l’air Gabkwet.

Notons que des images des conséquences de la frappe ont révélé plus tard qu’elle avait réussi, plusieurs terroristes ayant été neutralisés et des structures détruites.