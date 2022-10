Des morts au concert de Fally Ipupa: l’organisateur activement recherché par la police

Le gouvernement de la RDC a réagi au drame enregistré au stade des Martyrs le samedi 29 octobre 2022, lors du concert du chanteur Fally Ipupa.

Au total onze personnes dont deux policiers et un enfant de 13 ans sont décédés au concert de Fally Ipupa ce week-end en RDC lors d’une bousculade. Suite à ce drame, le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Aselo est montée au créneau pour annoncer des sanctions contre l’organisateur du concert.

« Ça doit cesser. L’organisateur doit être puni. Il sera recherché et sera arrêté et sanctionné. Il doit se présenter de lui-même pour s’expliquer (…) Si une grenade lacrymogène avait été lancée par la Police, on se sait pas ce qui se serait passé », a déclaré le ministre Sama Lukonde cité par Mbote.

Selon lui, les organisateurs de ce spectacle scénique sont responsables de l’accès au-delà de la capacité d’accueil du stade des Martyrs.

« D’après nos informations, ce qui s’est passé est la conséquence du comportement de l’organisateur. La Police, le Stade et l’organisateur s’étaient entendus sur un certain pourcentage au sujet du nombre de personnes qui devraient accéder au stade. L’organisateur est allé au-delà de 100%. Les gens étaient étouffés. Personne n’a été frappé », a-t-il déploré.