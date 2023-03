« Des bêtises… »: en colère, Vitale démolit la RTI après une émission consacrée à sa vie privée

Depuis qu’elle a décidé de reprendre le chemin de l’école pour poursuivre ses études, Vitale ne cesse de faire la une des médias. Fatiguée d’être critiquée pour sa décision, la chanteuse est finalement sortie de son gond pour régler ses comptes avec la chaine de télévision La 3, qui fait partie du groupe RTI.

A l’instar des personnalités et acteur du showbiz ivoirien comme le zouglouman A’Salfo, Didier Drogba, Ramatoulaye DJ, ainsi que les chanteurs Venom et MC On, la chanteuse Vitale de son vrai nom Bomisso Chantale a décidé de retourner à l’école pour poursuivre ses études. Une décision qui suscite depuis des réactions mitigées sur la toile

Alors que les fans de la chanteuse ont salué sa décision de poursuivre ses études et l’ont encouragée à persévérer dans cette voie, certains internautes indélicats ne cessent de critiquer son choix. Dans la foulée, la télévision la 3 a également fait une émission qui a finalement fait réagir la chanteuse.

En effet, la Beyoncé d’Afrique a été mise en colère par une émission intitulée La Belle et la Bête et diffusée le 15 mars 2023. Il s’agit d’une émission qui a présenté le cri de détresse d’une sœur d’une chanteuse qui a décidé de retourner à l’école. Bien que l’animatrice n’ait pas révélé l’identité de la chanteuse concernée, tout semble indiquer que Vitale était la star en question.

Très irritée, Vitale a vite réagi après la diffusion de cette émission sur la page Facebook de la télévision. « Rien que des bêtises pourquoi inventer des parents aux gens pour donner de la visibilité à vos émissions« , a-t-elle commenté.

Très vite, Vitale a reçu le soutien de son chéri, qui s’est aussi offusqué contre cette émission dans un post sur ses réseaux sociaux. « La Côte d’Ivoire est le seul pays au monde où aller à l’école est une mauvaise chose au point où la télévision nationale fait une émission pour en parler non pas éveiller la conscience de la jeunesse, mais pour critiquer. Bravo à cette nouvelle jeunesse et à leurs différents leaders ASalfo, Didier Drogba, Vitale, Siaka Tiene et Ramatoulaye DJ », s’est-il exprimé.